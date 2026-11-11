Rivian首席执行官RJ·斯卡林奇表示，由于人工智能行业需求急剧增长，公司开始投入更多时间规划内存芯片采购。据InsideEVs报道，三年前还被视为普通商品的零部件，如今变得更加昂贵且更难供应。

汽车内存短缺

斯卡林奇表示，Rivian正在印刷电路板层面优化内存使用，并调整采购方式。DRAM，即动态随机存取存储器，短缺尤为明显。这类芯片的制造商正将产能投向与AI公司签订的更有利可图的合同，从而对包括汽车业在内的其他行业造成限制。

其他制造商也注意到内存价格上涨。中国的理想汽车此前曾报告，用于数字座舱和自动化驾驶系统的DRAM及NAND闪存组件出现短缺和价格波动。通用汽车和福特也表示内存成本更高，并与美光签订了长期协议。

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电路板和电容器问题

Rivian硬件部门负责人维迪娅·拉贾戈帕兰指出，数据中心热潮也使e-glass的采购更加困难。e-glass是一种用于制造印刷电路板的材料。她表示，公司需要更密切关注的组件包括多层陶瓷电容器MLCC。

Rivian正在寻找抵消内存芯片及其他大宗组件成本上涨的方法，以维持R2电动车4.5万美元的公布起售价。该公司还在开发自有的RAP1处理器，按其计划，该处理器将于明年随面向客户的R2车型推出，并配备一款用于自动化驾驶功能的新激光雷达。

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