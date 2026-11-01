澳大利亚Powerhouse博物馆的内部文件显示，被停职的首席执行官莉萨·哈维拉自2019年以来提交了14份关于被认为存在的利益冲突，或可能导致此类冲突的情况的声明。每一起案件均提出了管理实际或被认为存在的冲突的措施，澳大利亚广播公司新闻报道。

合同与声明

已申报的关联关系包括聘用哈维拉的三名前同事担任Powerhouse顾问，以及此前与Felix Media、Articulate PR和Original Spin的合作。在2018年被任命为Powerhouse负责人之前，哈维拉曾担任悉尼艺术和演出场所Carriageworks的总监。

Felix Media获得了一份在扣除折扣前价值250万澳元的合同，用于制作有关Powerhouse Parramatta启用的纪录片。该公司从三家竞标者中被选中。此外，文件在2025年11月记录了一项被认为存在的利益冲突，涉及与Ki Community签订的一份价值190万澳元的营销合同；Ki Community由Powerhouse前受托人马克·哈塞尔创立。

文件将风险界定为公众或利益相关方可能认为存在优待或信息优势。同时，所有投标参与者均可平等获取有关工作范围的信息。

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调查仍在继续

哈维拉于8月被停职，当时Powerhouse的管理和采购做法正接受调查。她的代表表示，尚未对这名首席执行官作出任何结论，她否认存在任何违规行为，这些声明是为透明度而提交，且未给她带来任何个人利益。

2025年3月，新南威尔士州艺术部长约翰·格雷厄姆委托对Powerhouse的治理进行评估。同月，针对未披露指控的转介被提交给独立反腐败委员会。2025年12月，该事项被移交进行针对可能违规行为的正式调查。格雷厄姆表示，对有关采购和治理做法的指控的审查仍在进行，因此不宜评论其细节。

悉尼新的Powerhouse Parramatta博物馆是价值9.15亿澳元项目的一部分，计划于11月7日开放。

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