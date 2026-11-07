巴西总检察长保罗·戈内特11月6日请求联邦最高法院暂停所有涉及在线博彩禁令合法性的诉讼。他希望该国最高法院先审议这些限制措施是否符合宪法，并避免下级法院作出不同裁决，《里约时报》报道。

向最高法院提出请求

戈内特向负责处理主要博彩相关案件的法官路易斯·富克斯提交了申请。总检察长请求所有法院暂停审理有关该临时措施合法性的诉讼，直至联邦最高法院就宪法问题作出裁决。

检察机关认为，案件数量增加和相互矛盾的法院裁决造成法律不确定性，并导致对企业的规则适用不平等。针对该临时措施已提出四项直接违宪诉讼，编号为8024、8027、8028和8035。这些诉讼由博彩和彩票行业代表发起。

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临时措施的规定

这项于9月25日发布的临时措施是一项具有法律效力的总统法令。它暂停了所有许可证，并禁止固定赔率博彩。如果国会未在60天内将其转化为法律，该措施将失效；这一期限可延长一次，再延长60天，且不计入议会休会期。

法院已经作出了不同裁决。圣保罗的一名联邦法官允许运营商Stake继续运营，但10月9日，TRF3上诉法院院长应政府请求暂停了该裁决。与此同时，11月3日，TRF3法官阿德里亚娜·皮莱吉恢复了CDA Gaming的许可证，该公司运营Casa de Apostas、Betsul和Jogo Online品牌。该公司表示，已为该许可证支付3000万雷亚尔。

下一步

路易斯·富克斯可以批准该申请、驳回申请，或将问题提交法院全体审理。目前尚未宣布就该请求举行听证或投票的日期。暂停诉讼将使临时措施继续有效，但会停止下级法院就许可证和可能的赔偿作出新的裁决。

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