巴西总检察长保罗·戈内特请求联邦最高法院暂停高等选举法院一项关于将原住民选民运送至投票站的裁决的部分内容。据《里约时报》报道，该请求于10月24日提交，即总统选举第二轮投票的前一天。

运输要求

高等选举法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯于10月23日晚作出该裁决。裁决规定，联邦当局必须事先就每一次选民运输行动分别获得选举法官的许可。

申请中必须注明交通工具或船只、司机、路线、停靠点和行程时间。该裁决没有规定对三个联邦机构的运输予以自动批准：原住民事务机构Funai、原住民卫生秘书处Sesai以及原住民部。

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检察机关的论点

戈内特表示，这项裁决作出得太晚，无法在投票前及时批准每一次运输行动。他说，由于偏远地区的社区乘船前往投票站可能需要数小时，一些河运路线最早必须在周六启动。

总检察长请求恢复适用帕拉州联邦法院此前的决定，以及联邦政府制定的运输计划。该计划涉及Funai、原住民部和安全部队。戈内特认为，监管应在不剥夺人们前往投票站机会的同时，保障投票的中立性。

第二轮选举将于10月25日举行，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和参议员弗拉维奥·博索纳罗将参加。文章发布时，联邦最高法院尚未就检察机关的请求作出裁决。

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