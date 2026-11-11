英国改革党秘书长汤姆·沃特豪斯已辞职。据《卫报》报道，该党领导人已任命一名临时秘书长。沃特豪斯的离职正值外界持续质疑改革党的候选人审查及内部组织之际。

针对乔治·马德格威克的指控

在汉普郡议会改革党领袖乔治·马德格威克被控12项强奸罪和1项传播儿童淫秽图像罪后，沃特豪斯辞职。马德格威克否认有任何不当行为。

改革党领导人奈杰尔·法拉奇此前表示，他对马德格威克今年1月因涉嫌多项性犯罪被捕后仍留任近10个月感到不满。目前，候选人审查工作由改革党副主席、前英国独立党领袖保罗·纳托尔负责。

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在党内的工作

沃特豪斯于前一年8月加入改革党。他此前曾从事公共关系工作，在威斯敏斯特智库和王室地产局任职。在党内，他参与了一项由富有捐助者资助的大规模招聘活动，以及即将举行的大选候选人的遴选工作。

他还与该党的法律秘书亚当·理查森一同参与了针对两名改革党高级官员詹姆斯·奥尔和丹·朱克斯的内部调查。内部调查认定，奥尔和朱克斯没有违反禁止外国捐款的法律，但警方仍在调查此案。

工党主席布里奇特·菲利普森表示，沃特豪斯成了又一个为改革党问题背锅的人，而在她看来，法拉奇逃避了责任。上个月，法拉奇将该党在伦敦举行的经济政策发布会出席率低、会场半空的情况归咎于“工作人员无能”。

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