在德国柏林，北约秘书长马克·吕特表示，联盟的防御承诺也延伸至太空。他是在回答有关德国媒体报道的问题时作出这一表态的；报道称，俄罗斯这一侵略国可能发射一颗携带核载荷的卫星。

吕特保证，北约将保卫其领土的每一寸，并确保太空领域的安全。他是在与德国总理弗里德里希·默茨举行的联合新闻发布会上作出这一声明的。

对联盟威胁的评估

吕特表示，北约持续评估其威慑和防御能力。这类评估涵盖整个联盟，包括欧洲、美国和加拿大。吕特还提及盟友共同努力应对俄罗斯和中国在北极的影响力。

阿纳多卢通讯社报道了吕特的声明以及德国媒体的数据。

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有关可能发射的报道

德国媒体援引安全领域消息人士报道称，德国联邦情报局（BND）及其西方伙伴警告称，代号为Sputnik-S的卫星可能在年底前发射。据这些消息，该装置已经建造完毕，位于莫斯科地区；而在11月初发布的情报评估认为，可能在60天内发射。

据媒体报道，德国联邦国防军近几周已向包括国防部长鲍里斯·皮斯托留斯在内的高级官员通报情况，德国军方认为12月发射是可能的。根据报道中的评估，低地球轨道上的核爆炸可能在数月内使该区域内所有卫星失效，并扰乱导航、电信和气象预报。

俄罗斯驻柏林大使馆向当地媒体表示，其不了解此类计划，并称有关俄罗斯太空活动的指控毫无根据。该外交机构还声称，俄罗斯的太空行动符合国际义务，且完全具有和平性质。

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