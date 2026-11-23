北约秘书长马克·吕特在德国柏林举行的北约议会大会年度会议上表示，针对联盟成员国的敌对活动正在加剧。其中包括铁路破坏、对海上货船的袭击以及持续不断的网络攻击，阿纳多卢通讯社报道。

波兰和黑海事件

吕特表示，盟国日益频繁地面临破坏活动、网络攻击、侵犯领空以及侵犯海上空间等情况。他列举了这类威胁的可能表现，包括纵火焚烧一家企业、利用无人机扰乱机场运营、铁路破坏以及袭击货船。

北约秘书长还提到周五在波兰发生的一起危险事件，以及近几周黑海发生的数起严重事件。他表示，联盟正与罗马尼亚、保加利亚和土耳其合作应对这些威胁。

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呼吁加大国防投资

吕特强调，这些威胁在近期内不会消失，因为联盟国家通过包括管道、电缆、能源网络和经济体在内的共同基础设施相互连接。他呼吁盟国增加国防开支和投资，并指出，预计数个北约成员国今年将达到或超过5%的国防开支目标。

此外，这位秘书长呼吁扩大防空系统、无人机、反无人机装备和远程精确打击武器的工业生产。吕特表示，明年联盟将具备每年生产约400万枚炮弹的能力——几乎是2025年的两倍。

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