土耳其提名的联合国秘书长候选人费里敦·辛尼尔利奥卢提出了五项优先事项，表示若当选为该组织负责人将予以遵循。据阿纳多卢通讯社报道，他是在为遴选该组织下一任负责人而举行的、与联合国会员国及民间社会代表进行的互动对话中作出这一表述的。

五项已宣布的优先事项

现任欧安组织秘书长辛尼尔利奥卢将预防和解决冲突、重建对多边合作的信任、为新挑战做好准备、加快可持续发展和气候行动，以及保护人权列为其主要任务。

他表示，若当选，他将投入自己的经验和努力，以确保联合国忠于其创始人的构想、防止冲突、支持可持续发展并保护人的尊严。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

呼吁改革联合国

辛尼尔利奥卢表示，他的方针将以遵守《联合国宪章》的宗旨和原则、独立性与公正性、透明度与问责制，以及与区域组织合作为基础。他还强调，有必要让传统上代表性不足的声音参与制定全球解决方案。

辛尼尔利奥卢表示，世界正经历数十年来最高水平的地缘政治紧张局势，而国际体系无法适当应对和平与安全面临的威胁。他呼吁使联合国更加灵活、透明、更具技术能力、更具财政责任，并对纳税人负责。

关注我们在