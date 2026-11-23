联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在巴巴多斯布里奇敦举行的人工智能安全峰会上呼吁会员国开始讨论人工智能风险管理多边框架。他表示，这项技术正在引发人类历史上规模最大的权力重新分配。联合国新闻报道。

人工智能的共同规则

古特雷斯表示，对人工智能风险的防护仍然零散，各国政府往往跟不上技术发展。拟议框架应包括共同的安全措施、协调一致的测试方法、明确的保障措施和标准、透明度的基本要求，以及对前沿人工智能模型的独立评估和监督。

在由联合国和巴巴多斯共同举办的峰会上，秘书长还强调，权力正日益从国家和治理机构转移到少数公司和个人手中。他认为，第二次世界大战后建立的国际机构如今尚不足以适应这种影响力的重新分配。

古特雷斯指出，7月参加首次全球人工智能治理对话的111个国家此前未参与过对这一议题的讨论。

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武器与不平等

联合国秘书长警告称，将人工智能用于军事目的的能力集中在两个国家和数量有限的公司手中。他重申呼吁禁止能够自行决定杀害谁以及在何处杀害的自主武器。

巴巴多斯总理米娅·莫特利表示，小国往往无法影响与其相关的规则。在回答有关人工智能代理入侵巴巴多斯一家银行的假设性问题时，她支持让前沿模型实验室对此类行为承担责任。莫特利还同意，政府应能够紧急切断对模型的访问。

使用当地语言测试

古特雷斯提议设立全球人工智能能力发展基金，以便各国能够在当地条件下测试此类系统的安全性。由联合国支持的独立国际人工智能科学小组在一份新的专题文件中强调了用本国语言测试模型的重要性。小组成员武科西·马里瓦特表示，对于许多语言，包括非洲语言和加勒比克里奥尔语，人工智能模型的表现较差，且可能不那么安全。

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