联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上呼吁各国更快采取措施，保护人们免受气候威胁、减少废弃物并发展清洁能源。正如阿纳多卢通讯社报道，他强调，气候危机正在加速，对化石燃料的依赖和气温上升正在夺走生命，并给各国经济带来压力。

早期预警系统

古特雷斯重申了联合国的目标：到2027年底，让地球上的每个人都拥有早期预警系统。据他介绍，自2022年以来，捐助方已筹集20亿美元，用于帮助约160个国家，但约三分之一的国家仍未获得此类保护。

这位联合国秘书长表示，最大的缺口存在于发展中国家、受冲突影响的国家和小岛屿国家。他指出，一些欧洲国家中符合全球标准的气象站数量，比整个非洲大陆还多。古特雷斯补充说，综合早期预警系统可将灾害造成的死亡率降低近六倍。

甲烷与废弃物

在关于循环经济的圆桌会议上，联合国秘书长呼吁各国到2030年将食物浪费减半。他表示，人类每年产生超过20亿吨生活垃圾，每天丢弃相当于10亿份餐食的食物。

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古特雷斯还关注了甲烷在全球变暖中的作用：据他称，这种气体造成了当前近三分之一的变暖。同时，自2023年以来，联合国环境规划署发布的5000多份泄漏警报中，只有约八分之一得到了回应。他责成联合国环境规划署为石油和天然气行业制定以科学为依据的全球近零甲烷排放基准。

电网与清洁能源

在关于电气化的对话中，古特雷斯支持全球“35比35”承诺，该承诺计划到2035年将电力在能源消费中的占比提高至35%。他表示，约3000吉瓦的可再生能源和储能项目因等待接入电网而被延误。

这位联合国秘书长表示，此类项目的并网排队规模在一年内增长了60%。中国以外的发展中经济体获得的清洁能源投资约占每五美元中的一美元，同时面临的借贷成本是发达国家的两到三倍。

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