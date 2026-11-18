欧佩克秘书长海赛姆·阿尔盖斯在土耳其安塔利亚举行的联合国气候变化大会COP31上表示，扩大电气化的努力将依赖化石燃料。据Channel NewsAsia报道，他于11月18日在会议全体会议厅发表讲话。

欧佩克的立场

阿尔盖斯表示，电气化是能源未来的重要组成部分，但并非解决环境问题的普遍方案。他说，扩大电网需要更多石油炼制产品以及使用柴油的重型设备。

这位石油输出国组织负责人还将针对能源系统的网络攻击以及关键矿产供应可能出现的问题列为更积极推进电气化的风险。他表示，为了能源安全、实现可持续发展目标以及考虑各国国情，将需要所有形式的能源。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

土耳其的提议

作为会议东道主的土耳其提议，到2035年将电力在全球最终能源需求中的占比从约20%提高到35%。与此同时，这项自愿承诺并未明确新增电力必须是无碳电力。批评人士认为，这将显著削弱其对抗气候变化的影响。

截至11月18日，参加安塔利亚谈判的近200个国家中已有75个支持这项自愿承诺。谈判原定于周五结束，但此前的联合国气候大会经常因未能达成最终协议而延长。

此前的争议

欧佩克及其欧佩克+机制中的盟友此前在联合国气候谈判中支持继续使用化石燃料。在迪拜举行的COP28期间，该组织呼吁欧佩克+成员国拒绝那些专门旨在限制化石燃料使用、而非限制排放的提议。当时，会议参与者同意了有关逐步摆脱化石燃料的措辞，但并未承诺完全放弃化石燃料。

关注我们在