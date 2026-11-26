在一项国际III期临床试验中，口服药物吉瑞司群使早期激素受体阳性、HER2阴性乳腺癌患者发生浸润性乳腺癌复发或死亡的相对风险降低了30%。News-Medical报道称，该研究结果发表于《新英格兰医学杂志》。

研究数据

lidERA试验纳入了4170名I–III期乳腺癌患者，他们具有中等或较高的复发风险。所有参与者均接受了手术，其中一部分还接受了化疗。

2084名参与者每日一次服用吉瑞司群。另有2086名患者接受标准激素治疗——他莫昔芬或芳香化酶抑制剂。两组均计划治疗五年。中位随访时间约为32个月。

研究人员还发现，在服用吉瑞司群的人群中，癌症扩散至远处器官的相对风险降低了31%，包括扩散至骨骼、肝脏或肺部。

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该药物如何发挥作用

吉瑞司群属于选择性雌激素受体降解剂类药物。它阻止雌激素与癌细胞上的受体结合，并使这些受体降解。作者表示，这种机制可能扰乱刺激肿瘤生长的信号，并有助于克服对现有激素药物的耐药性。

约70%的乳腺癌病例为激素受体阳性：这类肿瘤利用包括雌激素在内的激素生长。手术后，患者通常会被处方数年的激素治疗，以降低疾病复发的可能性。

治疗耐受性

两组的副作用总体相似；最常报告的是关节疼痛。同时，与接受标准治疗的患者相比，吉瑞司群组因不良反应而停止治疗的患者更少。

该试验由F. Hoffmann-La Roche Ltd.资助。研究人员计划继续随访，以确定该药物的优势是否会随时间持续，以及它是否影响总生存期。

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