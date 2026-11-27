The Killers乐队吉他手戴夫·基宁表示，他在发帖前两周经历了一次大面积中风。据他称，医生估计他的生存几率为40%。手术后，这位音乐人表示自己感觉良好，能够说话、使用手脚并弹吉他。

50岁的基宁于11月26日在Instagram上写道此事，NME报道。据这位音乐人称，他的妻子迅速作出反应，随后他被立即送往医院。

脑部血栓与手术

基宁说，脑部血栓阻断了其整个大脑右侧的供血。在抵达医院前，他一只眼睛失明，身体左侧失去功能，但他没有意识到自己正在经历中风。

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这位音乐人强调，中风后的第一个小时对于住院治疗至关重要。手术后，他首先确认自己是否能够弹吉他，并表示自己弹得和以前一样好。

暂停巡演

2017年，基宁暂停了与The Killers的巡演活动，并解释称原因是乐队令人筋疲力尽的演出日程。他重返录音室，参与制作于2021年发行的专辑Pressure Machine，之后又不时与乐队成员同台演出。

这位吉他手还发行了两张个人专辑：2019年的Prismism和2021年的A Mild Case Of Everything。

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