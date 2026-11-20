休斯敦德州人队在美国休斯敦举行的一场NFL比赛中以26比3战胜印第安纳波利斯小马队。主队四分卫C.J. 斯特劳德传出三次达阵传球，球队取得本赛季首场主场胜利。据《日本时报》报道。

斯特劳德三次达阵

斯特劳德27次传球21次成功，传球推进194码，并连续第五场比赛至少送出两次达阵传球。他向尼科·柯林斯送出一记42码达阵传球，还助攻凯肖恩·布特和德国近端锋马林·克莱因得分。

小马队在首次进攻中凭借任意球首开纪录，但此后未再得分。第二节，德州人队利用对丹尼尔·琼斯传球的拦截：一次持续7分钟的进攻以布特的24码达阵结束。随后主队再添一次任意球和一次安全分——威尔·安德森二世在印第安纳波利斯的达阵区内擒杀琼斯。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

季后赛机会

获胜后，休斯敦德州人队的战绩为4胜6负。球队在AFC South分区排名第二，落后于战绩为7胜2负的杰克逊维尔美洲虎队，并期待至少通过外卡进入季后赛。

对印第安纳波利斯小马队而言，这是自2024年以来首次没有任何达阵的比赛。琼斯传球推进144码，出现一次被拦截并两次被擒杀；跑卫乔纳森·泰勒11次冲球推进21码。

关注我们在