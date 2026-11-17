在美国，小企业管理局（SBA）局长凯利·洛夫勒为针对企业所有者中包含绿卡持有人的机构担保贷款限制进行了辩护。她在底特律举行的《财富》500强创新论坛上表示，关于移民受到限制的说法“完全错误”，《财富》报道。

对企业所有者的要求

该规则于3月1日生效。自此以后，要获得SBA担保贷款，一家公司必须完全由美国公民或美国国民所有。此前有资格获得此类贷款的合法永久居民，即绿卡持有人，如今已无法再申请这类贷款。

根据SBA的数据，在2025财年，该机构批准了3358笔向部分由美国合法永久居民拥有的企业发放的贷款。这约占获批的8.5万笔贷款的4%。洛夫勒解释这项政策时称，外国公民不应比美国公民更早获得SBA贷款。

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退伍军人和替代融资

Fortune Brainstorm编辑总监安德鲁·努斯卡指出，绿卡持有人可以合法工作、缴纳税款，并且在符合其他要求的情况下可以在美国武装部队服役。他提出疑问：为什么一名可能代表美国被派往战场的人，不能有资格申请贷款。

洛夫勒回应称，该机构尚未遇到因这一原因拒绝退伍军人的案例。她没有单独解释为何在军队服役的绿卡持有人不能参与该计划，但提到了对符合条件的退伍军人企业家免除首付款。

她表示，SBA的资金有限，且仅占小企业贷款市场的一小部分。她指出，不符合该机构担保条件的企业可以求助于银行、信用合作社、风险投资基金和私人贷款机构。SBA通常不直接发放贷款，而是为私人机构的贷款提供担保，这可能使企业更容易获得融资。

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