据CNBC报道，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示，美联储仍需努力将通胀率降至2%的目标水平。该媒体认为，他的言论表明，为实现这一目标，利率可能需要在一段时间内维持在较高水平。

威廉姆斯在纽约的圣文森特山学院发表讲话。他强调，将通胀率降至2%是必要的，而在联邦公开市场委员会10月会议后获得的数据表明，美国经济具有韧性，且通胀仍然过高。

通胀预测

这位纽约联邦储备银行负责人表示相信，通胀将在2027年接近美联储2%的目标，并将在明年达到这一水平。他还指出，人工智能正在对价格施加压力，但几乎没有证据表明它将成为持续性通胀的来源。

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威廉姆斯将伊朗冲突、与人工智能基础设施发展相关商品的需求以及关税列为当前价格压力的因素。同时，他认为，关税作为价格压力来源的影响已在很大程度上减弱。

美联储会议前的预期

联邦公开市场委员会下一次会议定于12月8日至9日举行。市场已完全将从当前3.75%至4%区间加息四分之一个百分点纳入定价。

威廉姆斯没有直接评论对12月决定的预期。他提醒说，未来货币政策走向将根据新的经济信息确定。他表示，货币政策无法消除供应中断或恢复基础设施运转，但必须防止此类冲击演变为持续性通胀。

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