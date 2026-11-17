在巴黎，法国足球协会主席菲利普·迪亚洛宣布，他将竞选国际足联主席一职。他的候选资格由欧足联执行委员会提名，并获法国足协执行委员会一致批准。据Channel NewsAsia报道，迪亚洛表示获得了法国总统埃马纽埃尔·马克龙的支持。

与日本候选人的接触

63岁的迪亚洛打算联系同样提出参选的日本足球协会名誉主席田岛幸三。这名法国官员表示，现任国际足联主席詹尼·因凡蒂诺的对手若各自行动，将无法获胜。

迪亚洛在新闻发布会上说：“如果我们想要获胜，我认为我们必须团结力量。”他指出，与田岛的接触已经建立，但未说明可能合作会采取何种形式，也未说明是否有候选人会撤回参选资格。

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对国际足联领导层的批评

迪亚洛表示，国际足联在过去数月或一年中作出的决定，削弱了人们对该组织及其主席的信任。其中，他提到向美国总统唐纳德·特朗普颁发国际足联和平奖、美国世界杯收入的分配、取消对美国前锋弗拉林·巴洛贡的停赛处罚、世界杯决赛中场休息的时长，以及让私人投资者参与一家新商业公司的构想。

因凡蒂诺正在寻求第四个任期。据路透社报道，他获得了非洲足球联合会和南美足联的支持。欧足联在国际足联211票中拥有55票，而迪亚洛尚未获得所有欧洲足球协会的支持。

候选人可在周三瑞士时间午夜前提交文件，随后须在2月18日前接受资格和诚信审查。国际足联主席选举定于3月18日在拉巴特举行。

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