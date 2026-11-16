法国足球协会主席菲利普·迪亚洛已同意参加FIFA主席竞选，选举定于2027年3月18日在摩洛哥拉巴特举行。据Channel NewsAsia报道，援引欧洲足球联合会的声明，他获得了在UEFA执行委员会和FIFA理事会中有代表的各国协会支持。

来自UEFA的支持

提名迪亚洛参选的决定是在UEFA主席亚历山大·切费林主持的会议上作出的。与会者一致承诺支持这位法国官员。不过，迪亚洛的候选资格仍须在周二的会议上获得法国足球协会执行委员会的正式批准。

参选者需要获得至少五个国家足球协会的支持才能参加选举。迪亚洛自2023年起领导法国足球协会。当时，在诺埃尔·勒格雷辞职后，他先被任命为代理主席，五个月后当选该职位。2024年12月，他再次当选，任期四年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

FIFA主席选举

现任FIFA主席詹尼·因凡蒂诺正寻求第四个任期。根据UEFA的说法，各国协会对FIFA的发展方向表示担忧，并呼吁恢复全球足球界的团结与信任。它们还表示，需要一个将所有地区足球发展置于优先地位、遵守高标准治理并与各协会、联合会及其他足球参与者合作的组织。

9月，法国足球协会撤回了对因凡蒂诺连任的支持。当时，迪亚洛表示，对FIFA主席的信任已被削弱。此前宣布有意参选FIFA主席的其他竞争者包括日本足球协会名誉主席田岛幸三，以及前托特纳姆热刺后卫拉蒙·维加。

关注我们在