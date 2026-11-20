在孟加拉国东南部乌希亚的库图帕隆难民营，联合国大会主席兼该国外交部长哈利勒尔·拉赫曼呼吁确保执行国际法院就缅甸罗兴亚人种族灭绝作出的裁决。据阿纳多卢通讯社报道，海牙法院前一天裁定，缅甸在2017年若开邦的军事行动中实施了种族灭绝。拉赫曼表示，必须确保该裁决得到执行。

数千名罗兴亚人在库图帕隆难民营的一处足球场集会，要求获得正义、公民身份以及安全返回缅甸。组织方称，超过2万人参加了此次活动。

对缅甸的要求

拉赫曼将追究犯罪责任人的责任列为首要优先事项。他呼吁缅甸调查案件，起诉并惩罚有合理理由被怀疑犯有《防止灭绝种族罪公约》所禁止罪行的人员。他还呼吁消除国内立法中的缺陷，并采取措施防止此类罪行再次发生。

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拉赫曼将安全、自愿且有尊严地遣返在缅甸境内及其境外流离失所的罗兴亚人列为第二优先事项。他表示，返回必须包括家庭团聚、恢复住房、土地和财产，以及保障公民身份、行动自由、免受歧视的保护，并保障社区参与有关其未来的决策。

赔偿与对孟加拉国的援助

拉赫曼还呼吁缅甸向受害者提供个人和集体赔偿，如果他们的损失无法通过归还财产得到补偿。在其他优先事项中，他提到了法律和体制改革、安全部队培训以及有效的文职监督。他表示，缅甸必须在两年内提交关于恢复性措施和拟议赔偿机制的报告。

孟加拉国接纳了超过100万名罗兴亚难民，其中大多数人在缅甸于2017年8月开展军事行动后离开若开邦。拉赫曼表示，该国无法独自承担这一负担，并呼吁国际伙伴增加人道主义资金，为难民提供食物、教育、医疗、住所和保护。

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