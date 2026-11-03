联合国人道事务负责人汤姆·弗莱彻呼吁也门冲突各方开放通往塔伊兹市的道路。该市物资正在耗尽，医院缺少燃料和药品。自8月以来，该国近30万人流离失所，阿纳多卢通讯社报道。

水和药品短缺

弗莱彻表示，通往被围困的塔伊兹的道路已关闭，这座约有100万人口的城市物资正在减少。当地供水量减半，食品价格至少上涨50%，医院缺少燃料和药品。

这名联合国官员表示，他已与也门外交部长阿夫拉赫·阿卜杜勒阿齐兹·祖巴讨论了这场危机。他指出，人道主义合作伙伴已向近26万名流离失所者提供援助，但需求超过了应对能力。

弗莱彻表示：“我们的要求很明确。开放道路，让他们通行。平民不能成为战斗的被扣押者。”

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被拘押的联合国工作人员

弗莱彻还对也门联合国人权事务高级专员办事处工作人员穆罕默德·沙米的死亡表示愤慨。沙米此前被胡塞武装拘押。据他介绍，仍有70名联合国工作人员及数十名其他人道主义工作者被拘押。

沙米是第二名在被胡塞武装拘押期间死亡的联合国工作人员。此前，2025年2月11日，世界粮食计划署工作人员艾哈迈德·巴拉维死亡；他自当年1月23日起被也门北部地方当局拘押。

也门冲突始于2014年，当时胡塞武装夺取了首都萨那。2015年3月，由沙特阿拉伯领导的联盟开始军事干预，以支持该国获得国际承认的政府。

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