Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿为这家光学元件公司与芯片制造商Marvell Technology的计划合并辩护，并承认在两家公司股价下跌后股东感到不满。据CNBC报道，他表示，两家公司仍需让投资者相信这笔交易的好处。

股价下跌

自10月28日收盘以来，Marvell和Lumentum的股价分别下跌了45%和42%。当天，彭博社报道称，Marvell正接近达成一项收购Lumentum的大型交易。计划中的合并于11月2日正式宣布。

在宣布时，这项以股票结算的交易意味着Lumentum的企业价值为1150亿美元。预计该交易将在2028年上半年完成。CNBC称，在交易消息传出后，投资者质疑合并的合理性，两家公司的股票承受的压力加大。

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押注光学连接

计划中的合并旨在将Marvell在半导体和网络设备领域的技术与Lumentum的光学元件结合起来。赫尔斯顿认为，对合并后公司而言，人工智能数据中心从铜连接转向能够提供更快数据传输的光纤连接，将成为重要的增长因素。

Lumentum负责人称，定于12月1日发布的Marvell季度报告，以及在合并过程中提交S-4文件，可能成为恢复投资者信心的因素。他还表示，Lumentum没有看到需求放缓：在宣布交易当天，该公司公布的季度业绩好于预期，其营收较一年前的水平增长超过一倍。

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