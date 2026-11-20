美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平在中国深圳会晤期间达成一致，人类必须始终参与涉及人工智能的军事决策。美国财政部长斯科特·贝森特在特朗普结束亚洲之行返回后表示，Cyprus Mail报道。

人类参与决策

贝森特表示，这项共识是美中两国领导人会晤的主要成果之一。他指出，特朗普政府称为“超级智能”的技术不应自行就大规模军事行动作出决定。

这位部长强调，美国和中国在人工智能领域争夺领先地位，不应影响有关该技术军事用途安全保障措施的共识。他表示，双方都同意，任何大型军事行动都不能在没有人类参与的情况下发起。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

芯片供应限制

贝森特还表示，英伟达H200芯片仍是中国可以根据美国许可证购买的最先进人工智能芯片。他说，中国买家仅下了少量H200订单，因为他们正试图发展自己的芯片技术，而且在他看来，中国落后美国多年。

这位部长补充说，美国人工智能实验室必须保持技术优势，并称这是防范危险中国模型的最佳保护措施；他声称，这些模型被用于网络攻击。他还表示，美国商务部本周收紧了对中国获取先进人工智能芯片的限制，其中包括通过海外数据中心获取芯片，因为中国实体可在那里租用算力。

关注我们在