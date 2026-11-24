美国农业部长布鲁克·罗林斯表示，她打算争取让最高法院审理有关她向部门员工发送带有明确基督教信息的信件一案。联邦法官特里娜·L·汤普森禁止这名官员在诉讼进行期间发送此类信息。

据《独立报》报道，罗林斯在接受福克斯新闻采访时坚称自己没有做错任何事。她提到一封复活节信件，其中写道耶稣已经复活，并表示准备一直抗争至最高法院。

联邦法官的裁决

一群联邦雇员和一个代表数千名公务员的工会对罗林斯提起诉讼。原告称，这名部长利用工作邮件向员工施压，并促使他们认同她的宗教信仰。

汤普森法官指出，这名官员的部分信息越界了。她认为，这些信息可能造成强制性压力，并很可能违反美国宪法第一修正案中禁止政府设立官方宗教或偏袒某一宗教的条款。

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法官尤其注意到，罗林斯将该部门员工比作耶稣最早的门徒，并呼吁他们带着复活节的喜悦完成每个人都被召唤承担的使命。汤普森认为，这样的表述将该部门的工作描绘成服务于部长个人的基督教观点。

原告的立场

根据法庭文件，一些员工感到被迫认同该部门负责人的宗教信仰，在工作环境中遭到排斥，并因持有不同观点而担心后果。原告之一托马斯·麦基表示，联邦雇员的职业服务不应与这名官员个人的宗教召唤混为一谈。

全国联邦雇员联合会主席兰迪·欧文强调，公务员不应感到被迫参与宗教表达，也不应认为自己的信仰或没有信仰会影响其在工作中的处境。

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