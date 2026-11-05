在黎巴嫩，计划中的联合国维和人员撤离可能加剧该国南部的紧张局势，并造成安全真空。联合国维和事务负责人让-皮埃尔·拉克鲁瓦敦促安理会确定应由何种机制取代联黎部队（UNIFIL）任务，阿纳多卢通讯社报道。

第三方的作用

在访问中东后，拉克鲁瓦对记者表示，黎巴嫩官员对可能失去第三方在场表示担忧。他说，第三方有助于避免误解，并维持黎巴嫩军队与以色列国防军之间的沟通渠道。

拉克鲁瓦质疑在没有第三方的情况下让黎巴嫩军队和以色列国防军共处的可行性。他还强调，维和人员撤离后存在非故意升级的风险。

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监测与人道准入

数十年来，联合国驻黎巴嫩临时部队一直监测蓝线沿线局势、报告违规行为，并促进该国南部的人道准入。

拉克鲁瓦表示，在以色列前沿防线与蓝线之间仍有约1万人居住。他强调，联黎部队撤离不仅会在监测方面留下缺口，也会影响人道车队的协调。

以色列在美国支持下主张结束该任务。与此同时，联合国尚未收到安理会关于未来可能存在形式的明确指示。拉克鲁瓦表示，撤离计划已经准备就绪，但若未来就联合国存在达成一致，计划可作调整。

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