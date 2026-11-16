国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在菲律宾举行的东南亚国家联盟峰会期间警告称，全球经济依赖于对人工智能的投资。她表示，投资者信心急剧下降以及资金从AI行业流出，可能削弱全球经济增长。

格奥尔基耶娃在接受CNBC采访时表示：“全球经济正靠一条腿站立——这条腿就是AI。如果这条腿摇晃，可能会给金融稳定带来问题。”

超过1万亿美元的循环融资

根据IMF的估计，AI公司之间的循环融资规模已达到略高于1万亿美元。这类交易是指，投资者投入一家AI公司的资金，最终通过对产品或服务的订单回流至该投资者。其中约三分之二的规模由债务融资。

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格奥尔基耶娃指出，这一金额目前对全球金融体系而言还不算太大，但其快速增长令人担忧。她还表示，与人工智能相关公司的市场估值可能反映了超前于该技术已被证明能力的预期。

市场调整风险

10月，IMF将2026年全球经济增长预测上调至3.1%，并指出AI投资对贸易和资本投资发挥重要作用。该基金还估计，人工智能将影响约40%的全球劳动力。

与此同时，IMF此前警告称，短期内对AI发展成果的失望可能引发资产价值的无序调整。根据该基金的负面情景，美国股票可能在2026年下跌20%，到2028年全球产出可能比基准预测低1.1%。格奥尔基耶娃称当前市场波动是有序的，但呼吁保持警惕。

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