法国内政部长洛朗·努涅斯表示，他已签署逾100项与大规模抗议活动有关的MICAS命令。这些个别行政控制和监督措施可限制人员行动，并禁止其在未事先获得法官许可的情况下参加示威活动。France 24报道。

据该媒体报道，在10月17日发生骚乱和抢劫后，法国当局开始禁止数十人参加后续行动。其中包括学生、工会人士、极左翼人士和环保活动人士。大多数人没有犯罪记录，此前也未曾出现在恐怖主义调查中。

努涅斯11月3日在议员面前发言时称，这些限制涉及处于威胁“谱系上端”的人员。France 24指出，部长指的是受到法国反恐部门关注的人员。

2015年袭击事件后的权限

MICAS是2015年11月巴黎恐怖袭击后实施的紧急状态制度的遗留产物。其中部分权限在两年后通过反恐法得到确立。如果内政部有充分理由认为某人构成严重安全威胁并与恐怖主义存在关联，便可采取这些措施。

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被下达命令的人员必须定期到警察局报到——每周一次、每天一次，甚至每天两次。违反限制可能面临最高三年监禁和最高4.5万欧元罚款。该决定基于情报信息，并且只能在限制实施后向法院提出异议。

人权人士的批评与内政部立场

律师、工会和人权组织称，对抗议参与者使用MICAS是对反恐立法的滥用。律师让-巴蒂斯特·苏夫龙表示，在他看来，这些限制并非针对骚乱参与者，而是针对政治活动人士，目的是削弱抗议运动。

内政部以抗议活动具有“叛乱性”特征为由，为这些命令辩护。该部门尤其提及10月17日利摩日市政厅发生的火灾，以及网上呼吁攻击资本主义和国家象征的内容。在巴黎的一场听证会上，独立法院报告员并不支持这一解读：据Mediapart记者消息，她指出，并非所有政治暴力或针对国家的暴力都具有恐怖主义性质。

《鸭鸣报》援引消息人士报道称，实际上只有少数受到这些命令影响的人正受到反恐部门监控。该媒体还称，在受到公众批评后，政府决定暂停对抗议者使用MICAS。

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