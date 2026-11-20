意大利内政部长马泰奥·皮安泰多西表示，发往该国数千所学校的炸弹威胁电子邮件并未对学生和工作人员构成实际危险。据他称，这些信息旨在破坏国家机构稳定并损害其声誉，阿纳多卢通讯社报道。

数千封邮件与疏散

皮安泰多西在众议院发言时表示，自11月11日威胁信息开始发送以来，学生或工作人员从未面临实际危险。同时，他呼吁不要低估这些事件，并指出，现在就点名可能参与发送这些信息的具体敌对行为者或协调组织仍为时过早。

11月11日，超过6000家教育机构收到威胁邮件，导致2455次疏散。次日，3778家机构收到类似信息，并进行了77次疏散。

11月16日，近7500家教育机构收到电子邮件，但仅报告了一次疏散。据部长称，与11月11日相比，疏散次数减少了99.9%以上。

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针对贸易的网络攻击

皮安泰多西还驳斥了有关意大利反黑手党调查局数据被盗的报道。他表示，机密信息或调查信息并未泄露。

此外，这位部长报告称，食品配送中使用的冷却系统遭到有组织的网络攻击。该攻击影响了意大利数十家商店，这些商店用于保护产品的软件被证明不足。有关部门正在考虑采取措施，加强包括医疗卫生领域在内的关键基础设施韧性。

皮安泰多西强调，需要作出协调一致的欧洲回应，因为他表示，跨境威胁无法通过单个国家的行动得到有效应对。

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