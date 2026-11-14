韩国外交部长赵显表示，韩国不应毫无根据地惧怕中国实力增强，也不应低估中国的能力和潜力。他呼吁首尔发展能够惠及两国的合作。

据Channel NewsAsia报道，赵显于11月14日在北京与中国外交部长王毅会谈并共进晚餐后发表了上述声明。这是两国外交部门负责人约三个月来首次会晤。

北京会谈

两国外长讨论了双边关系、朝鲜半岛问题，以及如何确保为两国民众带来切实利益。赵显指出，韩国可以依托本国公民和企业的自主性与创造潜力，发展互利合作。

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他表示，首尔将寻求利用韩国总统李在明即将对中国进行的访问，发展双边关系，并在两国拥有互补优势的领域扩大横向且互利的合作。

深圳亚太经合组织峰会

此次外长会晤举行于亚太经济合作组织领导人峰会之前，该峰会定于11月18日至19日在中国深圳举行。李在明将参加峰会，以及据首尔方面消息由中国国家主席习近平及其夫人举办的晚宴。

李在明政府正试图改善与中国的关系。中国是韩国最大的贸易伙伴，同时韩国仍维持与美国的安全联盟。王毅表示，北京希望扩大与韩国在传统产业和新兴领域的合作，包括人工智能和生物医学领域。

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