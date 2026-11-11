韩国外交部长赵显在法国巴黎与乌克兰外交部长安德烈·瑟比加会谈时表示，相互尊重、信任以及认真履行双边协议，是发展两国关系的基本前提。此次会晤在七国集团外长会议期间举行，据《韩国先驱报》报道。

外交紧张局势后的会谈

这是两国外长自基辅公开向韩国移交两名朝鲜战俘的信息而引发外交紧张局势以来，首次进行面对面会谈。据韩国外交部消息，赵显表示希望解决两国之间尚未解决的问题。

该报指出，赵显的言论可能涉及首尔的立场，即乌克兰违反了不公开战俘移交事宜的约定。韩国要求道歉，并采取措施防止类似情况再次发生。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基曾在9月联合国大会的演讲中宣布移交战俘一事。

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对乌克兰的援助和地区问题

据韩国外交部消息，瑟比加呼吁共同开展外交努力，以稳定地维持和发展双边关系。他还感谢首尔准备支持乌克兰。

赵显表示，韩国维持向乌克兰提供援助的基本立场，并将继续考虑提供人道主义支持和协助该国重建的方式。双方还就朝鲜半岛局势及其他地区问题交换了意见。

上个月，首尔从乌克兰召回其大使，并将使馆人员削减约一半，以抗议基辅在战俘问题上的行动。

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