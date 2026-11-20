黑山外交部长埃尔温·易卜拉欣莫维奇表示，该国不会以向克罗地亚割让任何部分领土来换取加入欧盟进程的推进。他强调，波德戈里察准备通过对话解决尚未解决的双边问题，但不会在压力下或通过仓促决定解决，据阿纳多卢通讯社报道。

提议恢复谈判

易卜拉欣莫维奇确认，黑山已向克罗地亚发出外交照会，提议恢复有关陆地和海上边界的谈判，目前正在等待萨格勒布的回应。他表示，协商期间应考虑历史文件和地图。

这位部长还表示，如果谈判未能取得结果，黑山将接受国际法院或仲裁机构的裁决。他指出，外交照会没有涉及科托尔湾问题。争端的一部分涉及位于海湾入口附近的普雷夫拉卡半岛，以及亚得里亚海的海上划界问题。

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克罗地亚在黑山入盟道路上的反对意见

周四，克罗地亚未支持暂时关闭欧盟第15号谈判章节，该章节涉及能源问题。此前，萨格勒布也曾就第14号交通章节和第31号外交、安全与防务政策章节提出反对意见。

克罗地亚方面反对有关海上边界的文件，认为这些文件与2002年临时边界协议相矛盾。萨格勒布坚持承认原共和国陆地边界，随后再就海上划界进行单独谈判；而波德戈里察主张同时讨论这两个问题。

其他尚未解决的问题包括海军训练舰Jadran的归属、对莫里尼拘留中心前囚犯的赔偿，以及寻找在20世纪90年代战争期间失踪的人员。黑山已暂时关闭33个欧盟谈判章节中的25个，并计划在2026年底前完成谈判，目标是在2028年加入该集团。

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