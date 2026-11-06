在塞浦路斯，土耳其外交部长哈坎·菲丹周五会见了塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼。这次会晤在塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯和联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金参加的三方会议前数日举行，《塞浦路斯邮报》报道。

塞浦路斯当局的反应

塞浦路斯总统新闻办公室主任维克托·帕帕佐普洛斯称菲丹的访问非法，且应受到谴责。他在CyBC电台节目中表示，这名土耳其部长的出现表明，有关塞浦路斯问题的关键决定是在安卡拉作出的。

帕帕佐普洛斯表示，联合国为解决问题所作的努力已达到临界点。下一阶段可能是举行扩大会议，希腊、土耳其、英国和欧盟将参加，届时将确定谈判是否恢复。

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关于建立信任措施的提议

帕帕佐普洛斯还表示，赫里斯托祖利季斯提出的19项建议可能有助于打破在方法论、谈判内容和建立信任措施方面的僵局。

土耳其媒体报道称，奥尔金为双方就此类措施作出回应设定了截至周五的期限。其中包括开放四个新的过境点以及大规模排雷。赫里斯托祖利季斯表示，联合国特使已告知他，周末期间可能会发布具体公告。

当地媒体还报道称，通过大使转达给奥尔金的安卡拉信号可能表明，土耳其准备支持推进这些措施。作为科基纳过境点的替代方案，各方正在讨论在莱夫卡地区坎波斯村附近设立新的过境点，但蒂利里亚和波利斯赫里索胡斯社区表示，他们不会同意以其取代科基纳。

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