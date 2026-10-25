伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在德黑兰的一场电视活动中表示，与以色列和美国可能重新爆发战争不会改变其国家的政策。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

阿拉格齐的声明

该媒体写道，这位部长的评论是在美国和以色列对伊朗发动新袭击的威胁加剧之际作出的。美国总统唐纳德·特朗普于10月23日表示，华盛顿“可能会再进行一次小型的‘Epic Fury’”，指的是据该消息来源称于2月28日开始的美以针对伊朗的行动。

阿拉格齐表示，近期出现了有关新一轮战争的讨论，但他已经在思考战后时期。他说，无论战争是否开始，伊朗的政策都将保持不变。这位部长还表示，美国和以色列已经两次采取此类行动，如果再次这样做，也不会得到不同的结果。

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霍尔木兹海峡局势

据Asharq Al-Awsat报道，伊朗与美国于4月8日达成的停火结束了最激烈的战斗，尽管在具有战略意义的霍尔木兹海峡地区仍持续发生零星交火。近几周来，这些冲突已经平息。

该媒体指出，德黑兰自战争开始以来一直宣称控制该海峡，并定期袭击试图未经其许可通行的船只。作为回应，美国支持对伊朗港口实施海上反封锁。

6月，伊朗和美国同意了一份备忘录，旨在勾勒出永久解决冲突的路径，但该协议随后破裂，双方互相指责对方违反协议。德黑兰呼吁重返该协议。阿拉格齐表示，航运路线和对霍尔木兹海峡的管理将不再与过去相同，为实现和平，该地区必须朝着完全没有外国军队的方向发展。

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