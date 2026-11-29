伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐呼吁伊拉克阻止第三方利用其领土和领空对伊朗发动袭击。他在与伊拉克代表卡西姆·阿布迪会晤时作出这一表态，阿纳多卢通讯社报道。

双方声明

阿拉格齐指控美国、以色列及其代理力量据称利用包括伊拉克在内的地区国家领土和领空，筹备并实施针对伊朗的军事袭击和非法行动。他表示，防止一国领土被用于袭击另一国是国际法规定的义务。

阿布迪则表示，巴格达不会允许伊拉克领土或领空被用作威胁邻国或地区其他国家安全与稳定的跳板。伊拉克国家安全机构在声明中表示了这一点。

边境安全与石油走私

两国代表团还讨论了边境安全、不受伊拉克联邦当局控制的非正式过境点，以及设在伊拉克的伊朗反对派团体。声明没有提供关于讨论这些团体的细节。

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双方还审议了伊拉克总理阿里·扎伊迪部署部队守卫边境的计划。这些计划是在对与国有北方石油公司有关的石油走私活动展开调查后制定的。

调查报告提到，从基尔库克省和苏莱曼尼亚省经伊朗通往阿富汗的路线，以及试图将伊朗石油产品冒充为伊拉克石油产品的行为。扎伊迪下令免去安全和行政机构中八名官员的职务，伊拉克法院则对包括官员在内因石油走私被定罪的人员判处监禁。

与美国的谈判

声明还指出，如果华盛顿接受德黑兰的条件，伊朗表示愿意结束与美国的战争。美国曾表示，任何外交解决方案都必须阻止伊朗获得核武器或控制霍尔木兹海峡，并且还威胁要重启战争。德黑兰坚持称，其核计划具有和平性质，该国并不寻求获得核武器。

阿纳多卢通讯社的报道指出，美国和以色列于2月28日对伊朗发动战争，此后伊朗袭击了以色列以及阿拉伯国家内的美国军事设施。6月，华盛顿和德黑兰签署了一份谅解备忘录并开始谈判，但由于在霍尔木兹海峡航行自由与安全问题上存在分歧，战斗于7月恢复。

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