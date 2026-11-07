卡塔尔外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼在牛津辩论社发表演讲时，为将自身规模转化为优势的小国提出了“繁荣国家”理念。据阿纳多卢通讯社报道。

“繁荣国家”理念

这位部长将灵活、稳定、富裕且可靠的国家归入此类国家，并表示它们已成为全球和平与繁荣的重要参与者。他提议将其称为“繁荣国家”，即蓬勃发展的国家。

阿勒萨尼表示，这些国家能够在维护国际和平方面发挥重要作用，不是依靠个别倡议，而是通过集体、有组织且持续一致的方式。他还表示，小国正日益成为与其无关的冲突中最先受害的一方。

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这位部长指出，这些国家无法单独解决所有全球问题，也无法取代大国。但他认为，整合它们的经验、经济能力和外交联系，有助于建立并维持一个和平与稳定体系。

就降级局势进行的接触

阿勒萨尼还评论了为寻求解决美国与伊朗之间战争而进行的调解努力。他表示，多哈曾与美国政府代表合作，这些代表真诚希望遏制局势并实现降级。

卡塔尔外交大臣表示，为防止局势失控发展所作的努力仍在继续。他还将此与德黑兰部分代表的立场联系起来。他评估称，选举结果可能影响美国未来的政策，但不会改变美方的意图。他补充说，目前外交活动少于数日前，但接触并未停止。

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