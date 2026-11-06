阿联酋外交部长兼副总理谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐进行了电话交谈。他强调，需要继续开展外交努力，以加强地区安全与稳定，The National报道。

呼吁降温

在外界对美国与德黑兰之间的冲突可能重燃的担忧加剧之际，谢赫阿卜杜拉还强调了降温的重要性。据国家通讯社Wam报道，双方讨论了地区整体局势。

当天早些时候，阿拉格齐分别与土耳其和科威特外交部长哈坎·菲丹及谢赫贾拉赫·贾比尔·艾哈迈德·萨巴赫进行了电话交谈。他们讨论了该地区的最新事态发展。

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有关海峡事件的声明

伊朗周四表示，至少三艘油轮在霍尔木兹海峡起火。伊朗海军称，这些船只在穿越德黑兰所称的禁区时触发了水雷。伊斯兰革命卫队海军还表示，前一晚另有两艘油轮发生火灾。

与此同时，对这些说法的独立证实很少。英国海上贸易行动机构报告称，周三一艘位于卡塔尔以北的油轮遭两个物体击中。据报道，该船为Velos Sapphire号。

阿联酋的立场

阿联酋总统外交顾问安瓦尔·加尔加什此前表示，阿联酋并不寻求新一轮军事对抗，但正在为最坏情形做准备，并寻求和平解决美国与伊朗之间的冲突。他还指出，阿联酋及其他波斯湾国家希望通过调解努力取得突破。

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