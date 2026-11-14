韩国外长赵显赴华会谈 — Korea Herald

韩国外交部长赵显周五赴中国，与中国外交部长王毅举行会谈。双方将讨论双边关系现状、朝鲜半岛问题以及美朝恢复对话的前景，《韩国先驱报》报道。

为APEC峰会做准备

赵显在从金浦国际机场启程前表示，首尔计划与北京讨论双边关系的总体状况，包括在亚太经济合作组织峰会前需要协调的问题。会谈结束后，王毅将为这位韩国部长设宴。

赵显此访正值韩国总统李在明计划前往中国深圳参加APEC峰会之前，该峰会定于周三至周四举行。预计两国外长会晤将有助于为李在明与中国国家主席习近平可能举行的会谈铺平道路。

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华盛顿与平壤的接触

会谈的另一项议题将是围绕朝鲜的局势，特别是华盛顿与平壤接触的可能性。此前曾有猜测称，美国总统唐纳德·特朗普在亚洲访问期间可能与朝鲜领导人金正恩会面。

赵显表示，他不预计中国会积极采取行动邀请金正恩参加APEC峰会，但补充说，现在下最终结论还为时过早。韩国总统府一名代表前一天表示，特朗普与金正恩在峰会期间会面的可能性很低，同时未排除在峰会前或后进行接触的可能性。

外交官还将审议经济和文化交流、合作以及黄海中国设施的问题。中国外交部表示，北京高度重视赵显此次访问，并准备与首尔合作落实两国领导人达成的共识。

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