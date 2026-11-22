土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，以色列正在阻止装载人道主义援助物资的金属集装箱运入加沙，并限制水泥、铁和钢的供应。他说，这使流离失所的巴勒斯坦人处境更加艰难，他们在洪水、风暴和寒冷天气期间仍住在布制帐篷中。

据阿纳多卢通讯社报道，菲丹在接受土耳其TGRT Haber电视台采访时表示，安卡拉打算继续在国际平台提出加沙人道主义危机问题。他指出，其他地区危机不应转移人们对这一巴勒斯坦飞地局势的关注。

援助与洪水

部长表示，食物正在运抵加沙，但不足以满足居民的紧急需求。他还指出，近期洪水恶化了人道主义局势。

菲丹称，按照土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的指示，土耳其灾害与应急管理局、土耳其红新月会以及外交官一直在努力向加沙运送援助集装箱。他声称，以色列阻止了金属集装箱，理由是哈马斯可能利用这些金属制造武器。

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联合国人道主义事务协调厅上周报告称，洪涝影响了超过20万名巴勒斯坦人。世界卫生组织警告称，95万名流离失所者生活在易受洪水影响的地区。

关于叙利亚和以色列的声明

此外，菲丹认为叙利亚的稳定进程是逐步推进的，但由于大规模的物质和机构破坏，部分地区进展缓慢。他强调，取消国际制裁并为难民返回创造条件十分重要。

这位部长还表示，以色列不希望出现强大的邻国，并希望看到邻国被削弱和分裂。这一说法是土耳其外交部门负责人的立场。

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