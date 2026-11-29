英伟达首席执行官黄仁勋将于12月1日在华盛顿就该公司的先进人工智能芯片及其可能被转运至中国一事，回答美国国会委员会的提问。正如Channel NewsAsia报道，此事将在黄仁勋辞职11天后恢复担任这家美国公司负责人之后发生。

闭门和公开听证会

周二，黄仁勋将闭门向美国众议院三个委员会作出说明：外交委员会、情报委员会以及中国问题特别委员会。这三个委员会均由共和党人担任主席。次日，英伟达首席法务官蒂姆·泰特也将出席并作证。

据该媒体报道，周四黄仁勋将参加美国参议院银行委员会的公开听证会。三个众议院委员会的主席表示，英伟达简短的内部调查以及恢复其负责人职务，并未消除有关国家安全的问题。

他们希望就他们所称的大规模走私英伟达产品、将其转用于中国军方需求，以及这些技术在发展中国人工智能能力中所发挥的作用得到答复。

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有关对华供应的问题

国会议员关注的焦点是，有说法称英伟达的先进芯片可能通过新加坡公司Megaspeed被运往中国。该公司此前由爱丽丝·黄领导，据Channel NewsAsia报道，美国情报机构怀疑她与北京合作。

国会共和党人要求展开广泛调查。与此同时，该媒体报道称，唐纳德·特朗普总统的政府在幕后促成黄仁勋重返该职位。特朗普表示，他不认为英伟达负责人构成安全威胁。

英伟达董事会也表示，已获得美国高级官员的保证，并认为恢复黄仁勋的职务不会造成安全风险。与此同时，该公司的独立调查尚未完成。参议院民主党领袖查克·舒默表示，其所在政党的代表将调查特朗普政府、英伟达管理层及其他人士可能存在的不当行为。

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