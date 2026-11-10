在美国，国防部长皮特·赫格塞思表示，他将反对针对他的弹劾倡议，称其为“一场闹剧”和政治伎俩。在五角大楼的新闻发布会上，他表示，共和党籍众议员托马斯·马西的行为既不是监督，也不是问责。

据ABC News报道，美国众议院本周将审议由即将离开国会的马西提出的弹劾决议。不过，投票的确切时间尚不清楚。民主党人表示支持该文件。目前，众议院有214名民主党人、218名共和党人，以及一名与共和党有关联的独立议员。

决议中的指控

该决议包含八项关于“重罪和轻罪”的指控。其中四项涉及伊朗战争。文件称，赫格塞思未经国会批准就发动战争，无视要求撤出美军的决议，在60日期限届满后未向国会提出请求便继续敌对行动，并且未遵守旨在最大限度减少平民伤亡的法律。

决议的其他条款涉及美国在海上对涉嫌贩毒者发动的打击，据文件称，这些行动造成至少243人死亡；对民主党参议员马克·凯利的谴责及试图将其降职；抓捕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗，以及未经国会批准对也门发动打击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

赫格塞思表示，所有在伊朗、委内瑞拉和也门的行动都是合法的，并获得了三军统帅的授权。他还将这一倡议与2019年和2021年对总统唐纳德·特朗普的两次弹劾相提并论。

特朗普的立场和程序

美国总统唐纳德·特朗普表示，即使赫格塞思遭到弹劾，他也将继续支持他。新闻发布会后，他在社交媒体上称赞了五角大楼负责人，并严厉批评马西。

根据众议院规则，投票必须在决议提出后的两个立法日内举行。该院共和党领导层也可以将推迟审议该文件或将其移交委员会的提议付诸表决。在众议院宣布弹劾只需简单多数，但要将赫格塞思免职，则需要获得出席参议员中三分之二的支持。

关注我们在