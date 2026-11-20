美国国防部长皮特·赫格塞思在波哥大正式向哥伦比亚移交了一架洛克希德C-130“大力神”军用运输机。此次移交正值华盛顿与这一拉丁美洲国家深化防务伙伴关系之际，The Hill报道。

在波哥大的会晤

赫格塞思访问哥伦比亚期间，会见了该国国防部长豪尔赫·莫拉和外交部长奥马尔·布拉·埃斯科瓦尔。他指出，哥伦比亚在美洲国家反卡特尔联盟中发挥作用，该国于8月加入该联盟；他还提及哥伦比亚致力于打击被称为“毒品恐怖主义”的跨国组织。

在五角大楼发布的一段视频中，这位美国国防部门负责人称，这架飞机展示了美国对哥伦比亚的承诺。他表示，C-130象征着额外能力以及共同打击卡特尔的行动；他称，这些卡特尔对两国都构成威胁。

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加强军事合作

五角大楼寻求与联盟成员合作，对涉嫌贩毒者和跨国贩毒集团开展联合军事行动。哥伦比亚外交部长在与赫格塞思会晤后，呼吁该国国会批准加强与美国在打击非法毒品贩运方面的军事合作。

近日，美国和哥伦比亚军方还结束了大规模的“南方先锋”演习。约350名美国军人和400多名哥伦比亚陆军士兵参加了演习。

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