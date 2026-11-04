在内罗毕高等法院，肯尼亚警察总监道格拉斯·坎贾表示，坦桑尼亚活动人士特瓦哈·萨利姆·姆瓦伊帕亚并未被肯尼亚警方拘押。据Nation Kenya报道，坎贾告诉法官亚历山大·穆泰蒂，警方没有逮捕姆瓦伊帕亚，也没有将他关押在该国任何一个警察局。

这位警察总长还表示，他不知道姆瓦伊帕亚是否曾在肯尼亚。法院正在审理这名坦桑尼亚公民的下落问题；据报道，他于2026年10月25日疑似遭绑架。

警方在法庭上的声明

法官询问坎贾，警方是否知晓姆瓦伊帕亚可能在内罗毕的卡穆卢被拘留并被带往坦桑尼亚一事。对此，这位警察总长表示，他没有任何信息表明警方与这名坦桑尼亚人涉嫌被拘留或被带离有关。

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坎贾称，姆瓦伊帕亚的亲属已向内罗毕县卡穆卢警察局报案称其失踪。执法人员正在开展调查，以确定他的下落。坎贾称，绑架案件调查复杂且需要时间，但强调警方认真对待此案。

关于可能被带离的信息

法庭还听取了姆瓦伊帕亚曾在肯尼亚寻求庇护的说法。同时，坎贾及其律师表示，他们不知道这名活动人士是否在该国，也不知道他是否可能被带往坦桑尼亚。

坎贾补充说，他已联系多个政府机构，包括移民部门，但尚未获得姆瓦伊帕亚被带离肯尼亚的确认。他还否认有关警察参与跨境绑架的指控。

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