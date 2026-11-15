以色列安全部门辛贝特局长戴维·齐尼访问了以色列南部城市贝尔谢巴，并与该市市长鲁维克·达尼洛维奇举行工作会谈。双方讨论了内盖夫地区的安全威胁及应对措施，《耶路撒冷邮报》报道。

对内盖夫威胁的评估

访问期间，齐尼介绍了辛贝特在该地区的工作及其应对威胁的计划。他还提到了以色列国防军和该安全部门的活动。

辛贝特局长提及他一个月前向安全内阁发出的警告。该警告涉及在内盖夫贝都因社区建立军事基础设施和具有营级特征的武装团体的企图。齐尼表示，在一些贝都因定居点存在军事基础设施，安全部门正反制组建此类团体的企图。他称这是一个非常令人担忧的现象。

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关于塞盖夫沙洛姆一个小组的声明

在这一声明发布数日后，辛贝特报告称，在贝尔谢巴附近的贝都因城镇塞盖夫沙洛姆发现了一个小组。该安全部门称，该团体仿照约旦河西岸巴勒斯坦“营”的模式组织，并据称计划发动袭击，包括向当地警察局和贝尔谢巴中央汽车站开枪。

该报指出，近年来，以色列经由边境走私武器和弹药的案件，以及盗窃以色列国防军武器的案件有所增加。内盖夫城市和贝都因社区发生的枪击事件也影响当地居民的安全感。

达尼洛维奇向齐尼介绍了贝尔谢巴的发展情况，包括接收向南部调动的陆军部队、创造就业岗位、留住城市年轻人以及帮助新移民融入社会。市长还谈及该市在安全领域的投资、与警方的合作，以及应对地区威胁的必要性。

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