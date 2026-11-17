美国中央司令部司令布拉德·库珀海军上将于11月17日抵达以色列特拉维夫，并与以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔及其他军方官员会面。据以色列Channel 12电视台报道，阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

军事协调

Channel 12称，库珀此行是其定期访问的一部分，旨在加强美国与以色列之间的安全和军事协调。该电视台表示，此访还可能有助于在可能出现事态发展之前加强协调。《新消息报》也报道了这名美国海军上将的到访。

库珀到访之前，美国第五舰队司令库尔特·伦肖刚刚结束访问。伦肖在周五结束了与以色列官员就海军行动与合作进行的会谈。以色列军方表示，伦肖与以色列海军司令埃亚尔·哈雷尔及其他海军高级官员举行了会晤。

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有关战备状态的报道

据以色列军方称，会谈讨论了“在不同战场的敌对行动期间开展的海军活动”，但未说明具体行动或地点。

两次访问均发生在以色列媒体报道称美国正准备可能恢复针对伊朗的行动之际。公共广播机构KAN援引未具名消息人士报道称，代理总理本雅明·内塔尼亚胡和国防部长伊斯拉埃尔·卡茨维持了要求军队为可能袭击伊朗保持戒备的指示。

KAN消息人士称，扎米尔并不反对以色列发动袭击，但强调有必要谨慎选择时机，并与华盛顿协调行动。在2月28日开始的战争、随后相互发动打击以及有关霍尔木兹海峡航行自由的谈判暂停后，紧张局势仍在持续。

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