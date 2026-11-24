世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯抵达古巴进行为期三天的访问，当地正面临经济困难、医院医疗物资短缺以及长期停电。周一，他与古巴公共卫生部长何塞·安赫尔·波塔尔·米兰达一同视察了一家昏暗的儿童心脏病机构，《独立报》报道。

世卫组织负责人的访问

格布雷耶苏斯于周日应古巴卫生部门邀请抵达该岛。波塔尔·米兰达称，此行让世卫组织负责人有机会了解医疗卫生系统的真实状况及其紧迫问题。

据官方报纸《格拉玛报》报道，世卫组织总干事表示，他希望更好地了解古巴面临的挑战，并准备动员国际社会支持该国。访问计划包括参观生物技术和医疗机构、与高级官员会晤以及举行新闻发布会。这是格布雷耶苏斯作为世卫组织总干事第二次正式访问古巴。

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医疗物资短缺

据该报报道，该国医院在缺少基本医疗物资的情况下运转，包括疫苗、纱布、麻醉剂和注射器。医疗机构也无法购买用于维修重要诊断设备的零部件，包括计算机断层扫描仪和血液透析设备。

泛美卫生组织和世卫组织驻古巴代表马里奥·克鲁斯·佩尼亚特称，局势恶化令人震惊。他表示，古巴此前的医疗卫生指标可与富裕国家相媲美：死亡率低、预期寿命长、产前护理覆盖面广以及疫苗接种率高。

6月的一份政府报告指出，与1月能源封锁开始前相比，患癌儿童的存活率从85%降至65%。该报还写道，观察人士认为，美国针对能源部门的制裁加剧了燃料短缺。

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