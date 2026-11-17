在比利时布鲁塞尔，欧盟外交负责人卡娅·卡拉斯未被纳入将在乌克兰与俄罗斯之间谈判中代表欧洲的团队。与此同时，她正试图明确自己在该进程中的角色，并参与制定谈判授权，Politico报道。

国家安全顾问团队

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔上周在都柏林公布了该团队的组成，此前各方已就谁应领导由美国斡旋的谈判讨论了数周。团队成员包括来自法国、德国、波兰、意大利和英国的国家安全顾问，以及欧盟委员会和欧盟理事会的代表。

卡拉斯对记者表示，欧盟条约规定她是该联盟在外交政策和安全领域的最高官员。她还表示，自己已准备好进行谈判。

部长们寻求更多参与

西班牙和立陶宛外交部长批评了组建谈判小组的方式。立陶宛外交部长凯斯图蒂斯·布德里斯强调，欧洲需要一个统一声音、明确授权以及协调共同立场的程序。

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卡拉斯表示，在外交部长会议期间，许多欧盟成员国代表和部长称，他们不希望仅仅获得谈判相关信息，而是希望直接参与谈判。她称，自己已与部长们共同制定了一份最高要求清单——欧盟希望俄罗斯联邦这一侵略国在谈判继续前作出的让步。

准备授权

一名欧盟官员告诉该媒体，欧洲各国部长将在未来几周内完善这些要求，并在下一轮阿布扎比谈判前为谈判团队准备授权。与此同时，其他官员认为，这项工作可能会移交给欧盟成员国大使。

一些外交官解释称，卡拉斯未被纳入团队，是因为谈判在国家安全顾问层级进行，这些顾问直接向国家领导人负责。他们还指出，美国国务卿马尔科·鲁比奥和俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫未参加最近几轮谈判。美国特使上周表示，俄罗斯准备允许欧洲人参与和平谈判，但克里姆林宫称，并未达成这样的协议。

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