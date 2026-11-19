一项针对岛屿野生蜜蜂分布的全球分析记录了305座岛屿上的4,128种本地物种。其中，1,742种仅分布于岛屿，约占全球已描述的约2.1万种蜜蜂物种的8%。《自然》对此进行了报道。

五分之一的蜜蜂物种分布在岛屿上

研究人员汇集了11,065个独特的“岛屿—本地蜜蜂物种”组合。根据其数据，约20%的已描述蜜蜂物种分布在岛屿上，而在那里记录到的物种中，42%仅限于此类地区。岛屿约占全球陆地面积的5%至6%，但其对全球蜜蜂多样性的贡献更大。

西古北界岛屿的蜜蜂总体物种丰富度最高。与此同时，印度马来亚界岛屿记录到的特有物种数量最多，为466种；澳大拉西亚为443种。所谓特有物种，是指仅在相应区域岛屿上已知的物种。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

西西里岛、马达加斯加和夏威夷

在单个岛屿中，西西里岛拥有最多的本地物种，为636种。塞浦路斯有384种，成为按这一指标计算最丰富的海洋岛屿。地中海型岛屿的物种丰富度较高，但由于隔离程度较低，其特有性水平往往较低。

热带岛屿的物种总数较为适中，但特有种的占比显著更高。新几内亚记录到284种，其中210种，即73%，为特有种。马达加斯加的226种中有201种，即89%，为特有种。夏威夷群岛全部65种本地野生蜜蜂均属于同一Hylaeus（Nesoprosopis）谱系，且为该群岛特有种。

岛屿上的引入蜜蜂

作者还指出，在143座岛屿上至少有54种引入蜜蜂。最广泛分布的是西方蜜蜂Apis mellifera，在数据集中的127座岛屿上被发现为引入物种。研究指出，与人类活动相关的入侵是岛屿生物多样性的重大威胁，并且有证据表明，Apis mellifera会对岛屿本地多样性产生负面影响。

关注我们在