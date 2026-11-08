国际地质科学联合会已将哥斯拉巨型穹隆——位于日本冲之鸟岛东南方向的巨大海底地质构造——列入100处地质遗产地名录。《日本时报》报道，日本海上保安厅对此作出了宣布。

已知同类构造中最大的一个

哥斯拉巨型穹隆位于菲律宾板块上。其长度约为125公里，宽度约为55公里。据日本海上保安厅称，它估计比典型巨型穹隆大约十倍，并被认为是已发现的同类构造中最大的一个。

巨型穹隆是一种圆顶状海底结构，当与洋底扩张相关的断层活动使地幔岩石在洋底暴露时，这种结构便会形成。

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对地幔和板块形成的研究

该构造是在日本海上保安厅于2001年开展的一项大陆架调查中发现的。因其规模庞大而以哥斯拉命名，并于2021年以该名称完成国际登记。

由日本研究人员领导的国际科学家团队对哥斯拉巨型穹隆开展的研究，在地幔结构和板块形成过程方面取得了重要成果。据日本海上保安厅称，该地点被认定为对科学研究具有全球意义的地质标志。

这是IUGS地质遗产名录的第三轮遴选。此前被列入名录的日本地点包括兵库县的野岛断层，该断层引发了1995年阪神大地震。

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