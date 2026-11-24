纽约州州长凯茜·霍楚尔签署了一项法律，禁止汽车制造商、经销商及其代理人为车辆中已安装硬件所支持的某些功能出售订阅服务。新规将于2027年2月27日生效，Motor1报道。

该法律适用于在购买或租赁车辆时已配备相关硬件的功能，且这些功能激活后不需要制造商或第三方持续承担费用或提供支持。该规定保护购车者和承租人。按月支付的贷款或租赁款不被视为订阅。

禁令涵盖哪些功能

立法者的材料列举了座椅加热、娱乐选项、增强导航和免手操作车辆等例子。该法律广泛地将汽车功能定义为车辆中的任何便利或安全功能。

霍楚尔称，对车辆中已经具备的功能定期收费是一种具有欺骗性的商业模式。该法律得到了州总检察长莱蒂希娅·詹姆斯、州参议员詹姆斯·斯库菲斯和州议会议员威廉·马尼亚雷利的支持。纽约州参议院以57票对3票通过了该文件。

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例外情况和罚款

与此同时，该法律包含一份规模可观的例外清单。它不适用于导航更新、信息娱乐系统功能、卫星广播、车载Wi-Fi、远程信息处理、道路救援以及依赖蜂窝网络或其他数据传输网络的互联服务。

依赖软件的驾驶辅助和自动驾驶功能也将适用例外。制造商获准提供软件更新，但不得对修复安全缺陷收费；根据联邦规则，这些缺陷必须免费修复。

每项违规行为将面临每个销售点最高250美元的民事罚款。州立法者曾于2025年通过该倡议的早期版本，但该版本遭到否决。

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