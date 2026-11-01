在以色列，民主党领导人亚伊尔·戈兰表示，在议会选举后的政治不确定性背景下，总理本雅明·内塔尼亚胡可能利用对伊朗发动新的军事袭击的可能性来维持权力。阿纳多卢通讯社报道。

戈兰的声明

戈兰在社交平台X上写道，与伊朗爆发新一轮敌对行动的可能性正在增加。他认为，此类轮次的重复表明内塔尼亚胡的失败。

民主党领导人还表示，内塔尼亚胡不具备领导另一场与伊朗冲突的道德合法性和基本能力。他呼吁尽快组建替代政府，并称以色列及其公民的安全取决于此。

这一声明是在以色列和美国媒体报道称，以色列和美国可能在定于11月3日举行的美国中期选举后对伊朗发动另一次袭击的背景下发表的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选举结果

根据议会选举初步结果，内塔尼亚胡阵营在拥有120个席位的以色列议会中赢得53席。犹太反对党获得48席，巴勒斯坦政党获得19席。

没有任何一个阵营获得议会多数所需的61席。选后正在考虑的可能方案包括由巴勒斯坦政党支持的政府、民族团结政府或举行新的选举。

内塔尼亚胡的司法案件

76岁的内塔尼亚胡因涉嫌受贿、欺诈和背信而在一宗腐败案件中受审。若被判有罪，他可能面临监禁。

据阿纳多卢通讯社报道，自2024年以来，内塔尼亚胡因涉嫌在始于2023年10月的以色列加沙战争期间针对巴勒斯坦人犯下战争罪和危害人类罪而被国际刑事法院通缉。

关注我们在