以色列反对派领袖亚伊尔·戈兰指责以色列代总理本雅明·内塔尼亚胡漠视阿拉伯公民的生命。此前，该国北部卡夫尔曼达发生手榴弹袭击，造成51岁的莉娜·卡西姆·齐丹死亡，另有3人受伤，阿纳多卢通讯社报道。

卡夫尔曼达袭击事件

据以色列媒体报道，齐丹当时正在加利利地区阿拉伯居民点卡夫尔曼达一处繁忙商业区的糖果店购物，随后一枚手榴弹被投进店内。她在危急状态下被送往海法的兰巴姆医院，之后被确认死亡。

一名约50岁的男子和一名约50岁的女子受中度伤，另有一名男子受轻伤。据以色列媒体报道的初步评估，袭击者正在寻找一名特定人员。在未找到该人后，他们向属于其一名亲属的商店投掷了手榴弹。

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戈兰的声明及社区情况

领导“民主党”的戈兰在社交平台X上表示，任命伊塔马尔·本-格维尔为国家安全部长，使以色列阿拉伯公民任由犯罪团伙摆布。这名政治人士称，这些团伙在内塔尼亚胡和本-格维尔任内壮大，如今对整个以色列构成威胁。

据以色列媒体报道，齐丹死亡后，今年以来以色列阿拉伯社区的谋杀受害者人数达到200人，其中包括20名女性。卡夫尔曼达居民称，在过去一个月中，当地发生了一系列针对住宅和企业的枪击及手榴弹袭击；未有关于逮捕的报道。

前一天，获总统伊萨克·赫尔佐格委托组建以色列下一届政府的加迪·艾森科特，也指责内塔尼亚胡开展种族主义和敌对活动，以使该国阿拉伯公民失去合法性。

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